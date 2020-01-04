Туркменистан и Венгрия обсудят перспективы экономического сотрудничества

4 января 2020 11:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров примет участие в заседании межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 20-21 января в Будапеште, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Бизнес-Туркменистан".

В переговорах примут участие более десяти представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Бизнесмены, занимающиеся сельским хозяйством, текстилем, земледелием, хлебной продукцией и птицеводством, обсудят направления сотрудничества с Венгрией, говорится в сообщении.

Отметим, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году.

Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки. Туркменистан изучает опыт в вопросах улучшения систем орошения и управления водными ресурсами.

Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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