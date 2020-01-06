Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Венгрией

6 января 2020 10:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на обнародованное постановление главы государства.

Напомним, что в Будапеште 20-21 января запланировано провести очередное заседание данной межправительственной комиссии. В нем примет участие министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.

Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки.

Туркменистан изучает опыт Венгрии в вопросах улучшения систем орошения и управления водными ресурсами.

Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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