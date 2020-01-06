В Туркменистане произошло землетрясение

6 января 2020 13:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В западном Туркменистане сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC/CSEM).

Землетрясение произошло почти в сорока километрах от города Туркменбаши, где находятся крупный международный порт и крупнейший в стране нефтеперерабатывающий центр.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 50 километров.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов, унесшее многочисленные жизни.

Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Одна из таких мобильных установок размещена в пустыне Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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