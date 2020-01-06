Китай обнародовал данные по импорту туркменского газа

АШХАБАД /Trend/ - С декабря 2009 года по декабрь 2019 год из Центральной Азии, в основном из Туркменистана в Китай было поставлено 294,6 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа.

В информации приводятся данные от PetroChina West Pipeline Company. Это принесло пользу более чем 500 миллионам человек в 27 административных единицах провинциального уровня, а также специальном административном районе Сянган, говорится в сообщении. Китай получает по данному газопроводу - более 15 процентов от годового потребления в стране этого вида топлива. Также приводятся данные о том, что в 2019 году по газопроводу Центральная Азия - Китай было поставлено более 47,9 миллиарда кубометров природного газа. Напомним, что по официальным данным Ашхабада в прошлом году планировалось экспортировать Китаю 40 миллиардов кубометров туркменского газа. Отметим, что данная газовая магистраль была введена в строй в 2009 году и является крупнейшим трансграничным газопроводом в мире. Туркменистан занимает четвёртое место в мире по запасам газа, а Китай является крупнейшим потребителем энергетических ресурсов. Маршрут газопровода проходит через территории Узбекистана и Казахстана. Планируется строительство четвёртой линии газопровода - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, с вводом в эксплуатацию которой объёмы экспортного газа возрастут. В конечном итоге планируется довести их до 65 миллиардов в год, что более чем в полтора раза больше нынешних показателей. Общая протяженность трубопровода, берущего свое начало с месторождения Малай и месторождений правобережья реки Амударья, составляет более 9000 километров. Из них 490 километров проложено по территории Узбекистана, 1304 километров – Казахстана, и более 7000 километров по территории Китая – до основных промышленных центров, как Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, откуда газ распределяется по другим сетям.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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