Туркменистан обсуждает перспективы сотрудничества с ШОС

9 января 2020 12:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов встретился в Пекине с послом Туркменистана в КНР Парахатом Дурдыевым, сообщает Trend в четверг со ссылкой на аналитический сайт "ИнфоШОС"

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инноваций, цифровизации и электронной торговли.

На встрече затрагивался и вопрос роли ШОС в региональных и международных вопросах, ее экономическом, транспортном и логистическом потенциале.

В сообщении сказано, что Норову было передано официальное приглашение на участие в международной конференции "Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития", запланированной в Ашхабаде на 11-12 декабря 2020 года.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, КНР, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Отметим, что Туркменистан в последние годы активно проводит региональную деятельность. На территории региона был построен крупный газопровод Туркменистан-Китай.

Кроме того, официальный Ашхабад при участии Ирана и Казахстана реализовал масштабный железнодорожный проект "Север-Юг" и приступил к строительству стальной магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. Ведется строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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