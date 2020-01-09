Посол Израиля завершает дипмиссию в Туркменистане

9 января 2020 19:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял посла Израиля Моше Камхи, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломату была выражена благодарность "за результативную деятельность в период работы на этой должности и большой вклад в дело укрепления туркмено-израильского сотрудничества".

Отметим, что две страны на данном этапе ведут переговоры по перспективам сотрудничества в области экономики, бизнеса, энергетики, туризма, образования. Израиль предлагает свои услуги в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

В свое время Израиль принял активное участие в реконструкции крупнейшего в Туркменистане нефтеперерабатывающего завода в прикаспийском городе. Израильские компании также активно были задействованы в агросекторе страны.

Напомним, что в сентябре президент Израиля Реувен Ривлин в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил надежду на визит главы Туркменистана в Израиль.

"Разрешите выразить надежду приветствовать вас на земле Иерусалима...Мы в Израиле ценим дружественные отношения между нашими странами, и я надеюсь на дальнейшее развитие связей и сотрудничества",- говорилось в письме.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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