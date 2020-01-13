Посол Туркменистана был принят в МИД Узбекистана

13 января 2020 09:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Ильхом Нъематов провел встречу с послом Туркменистана Язгулы Маммедовым, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Узбекистана.

Стороны обсудили пути реализации ранее достигнутых договорённостей и отметили позитивный характер взаимовыгодного сотрудничества двух стран во всех областях, говорится в сообщении.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США со 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, реализованный в 2009 году.

Туркменистан в декабре 2019 года приступил к экспорту электроэнергии в Узбекистан. На данном этапе обсуждается проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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