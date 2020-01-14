В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана

14 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного посла Ирана Гулам-Аббаса Арбаб-Халеса, который вручил верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Собеседники выразили уверенность в поступательном развитии отношений дружбы и братства между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече было уделено взаимодействию в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь, ООН.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу в почти 1000 километров. За последние годы реализовано ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенное в последние годы дополнение к нему - ответвление по другому транзиту Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, секторе электроэнергетики и газа.

В Туркменистане зарегистрировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая представительства и товарищества с ограниченной ответственностью.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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