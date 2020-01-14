Туркменистан обсудил перспективы сотрудничества со структурами ООН

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел в Ашхабаде встречи с руководителями ряда структурных подразделений ООН, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече с директором регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорелем Гуцу были обсуждены проекты и программы в области содействия развитию сельского хозяйства и решения проблем, связанных с продовольственной безопасностью.

В ходе беседы с региональным координатором Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Дмитрием Годуновым стороны акцентировали внимание на основных векторах сотрудничества, таких как: стимулирование инвестиций, модернизация таможенной службы, транспорта и логистики, содействие изучению вопроса вступления во Всемирную торговую организацию ( ВТО).

Состоялись встречи также с главой регионального офиса управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ашиттой Миттал и главой кластерного офиса ЮНЕСКО с резиденцией в Тегеране Светаном Светковским.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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