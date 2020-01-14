Туркменистан изучает вопрос вступления в ВТО

14 января 2020 15:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил в Ашхабаде с координатором Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Дмитрием Годуновым вопрос об этапах вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В частности, речь шла о содействии по изучению данного вопроса, а также о стимулировании инвестиций и модернизации таможенной службы, транспорта и логистики.

Напомним, что последние годы, в сотрудничестве с международными структурами, в Туркменистане реализуется комплекс мер по совершенствованию законодательства и упрощению процедур торговли с ориентацией на механизмы ВТО. С этой целью создана правительственная комиссия.

Отметим, что после принятия в ВТО, на государство распространяется режим наибольшего благоприятствования со стороны всех международных организаций, предоставляются экономические льготы.

Вступление в ВТО, в первую очередь, активизирует развитие именно тех сфер, в которых Туркменистан является конкурентоспособным на мировых рынках. В частности, это углеводородные ресурсы, потенциал которых сейчас оценивается в 71,21 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, подчеркивают местные эксперты.

Энергетическая стратегия Туркменистана не ограничивается только экспортом нефти и газа, приоритетной составляющей является строительство новых газо- и нефтеперерабатывающих производств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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