Туркменистан и ООН приняли совместные рабочие планы на 2020 год

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник состоялось подписание совместных рабочих планов Туркменистана и подразделений ООН на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Состоялось подписание:

- Годового рабочего плана на 2020 год «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка» между Меджлисом Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Выживание и благополучие детей раннего возраста» между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Качественное и инклюзивное обучение в раннем возрасте» между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Усовершенствованная система социальной защиты для детей» между министерством труда и социальной защиты Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Расширение доступа к качественным данным» между Государственным комитетом по статистике Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Координация и мониторинг прав ребенка» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Защита и продвижение прав ребенка» между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Детским фондом ООН;

- Годового рабочего плана на 2020 год проектов «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» и «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Меджлисом Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового рабочего плана на 2020 год проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья» и «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития» между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» между Министерством образования Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового рабочего плана на 2020 год «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

- Годового совместного плана действий на 2020 год в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Представительством ООН о сотрудничестве в координации готовности реагирования на чрезвычайные ситуации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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