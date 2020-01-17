Туркменистан представлен на международной туристической выставке в Вене

17 января 2020 14:58 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан принимает участие в ведущей туристической выставке Австрии «Ferien-Messe Wien» в Вене, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии задействовано более 800 представителей туристического бизнеса из 80 стран мира.

Участие в выставке было организовано при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и посольства страны в Австрии, говорится в сообщении.

В кулуарах мероприятия проводятся встречи с представителями туристических агентств Австрии, Словакии, Чехии, Польши и ряда других стран. Достигнута договоренность о сотрудничестве с такими компаниями, как «Klaus und die Welt Reisebüro» и «Off Roadowa».

Напомним, что индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Отметим, что через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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