Туркменистан готовит двухлетнюю программу гуманитарной помощи Афганистану

18 января 2020 13:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Туркменистан ведет разработку проекта Программы оказания гуманитарной помощи Афганистану на 2020-2022 годы, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительства.

Данный документ готовится в контексте мирного развития Афганистана и обсуждался на заседании правительства, говорится в сообщении Госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

Напомним, что Афганистан последние годы получает из Туркменистана электроэнергию и сжиженный газ по льготным ценам, по направлениям линий электропередач (ЛЭП) Имамназар–Андхой и Серхетабат–Герат.

Недавно была введена в строй пограничная ЛЭП Рабаткашан-Калайнау - для поставок туркменской электроэнергии в северные районы Афганистана.

Отметим, что Туркменистан лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Ашхабад работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

Кроме того, официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить своё политическое пространство для ведения мирных переговоров по Афганистану.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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