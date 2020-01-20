Минтруда Туркменистана предложило услугу электронной биржи труда

АШХАБАД /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана создало на своем официальном сайте веб-страницу «Занятость населения Туркменистана», сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Предприятия, учреждения и организации, а также отдельные физические лица — частные предприниматели, разместив на этой странице информацию об имеющихся вакансиях, требуемых специалистах и работниках, смогут донести её до сведения лиц, ищущих работу, а также выбрать среди них соответствующих работников, говорится в сообщении.

Ищущие работу граждане получат возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, соответствующих своим специальностям.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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