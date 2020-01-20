Туркменистан и Турция нацелены на укрепление многопланового сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым послом Турции Тоганом Оралом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Турецкой Республикой в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Была подтверждена готовность активно сотрудничать для дальнейшего укрепления туркмено-турецких связей.

Было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в деле продвижения туркмено-турецких отношений основанных на принципах взаимоуважения, открытости и доверия, говорится в сообщении.

Также была подчеркнута роль взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и схожесть позиций по ключевым аспектам международной повестки дня.

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительстве, энергетики, транспорте, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него,

хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

Кроме того, Ашхабад и Анкара нацелены на развитие энергетического сотрудничества. Турция заявляет о свой готовности содействовать вопросу вывода каспийских энергоносителей в Европу через свою территорию, один из вариантов - по дну Каспия через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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