Назначены послы Туркменистана в Италии и Германии

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указы о назначении послов Туркменистана в Италии и Германии, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское правительство.

Дипломатическую миссию страны в Италии возглавил Тойлы Комеков, в Германии - Бердымурат Реджепов.

Отметим, что в Туркменистане ведут свою деятельность такие итальянские компании, как ENI, Valvitalia, Pietro Fiorentini S.h.A, Pro Business S.r.l, ETD European Technology Development S.r.l, Geieeurasiamed, Comair S.p.A, Chimec S.p.A, Maschio Gaspardo, Marzoli, Helikopters Italia S.r.l. Unipersonale.

В Туркменистане зарегистрированы 22 инвестиционных проекта на общую сумму около 13 миллионов долларов США и 16 предприятий с участием итальянского капитала. Согласно прогнозам итальянской стороны, по итогам 2019 года объём торговли между двумя странами может превысить 200 миллионов евро.

Германские компании также вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch.

В Туркменистане, по состоянию на 2016 год, было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро. Данные за последние годы не публиковались.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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