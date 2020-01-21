В ТЭК Туркменистана произведены кадровые назначения

АШХАБАД/Trend/ - Заместителем председателя Госконцерна "Туркменгаз" назначен Бердимырат Аманов; заместителем председателя госкорпорации "Туркменгеология" - Мердан Розыев, сообщет Trend со ссылкой на обнародованные распоряжения президента Туркменистана.

Отметим, что Туркменистан - один из ключевых в Каспийском регионе поставщиков природного газа, осуществляющий поставки данного вида сырья в Китай и Россию.

"Туркменгаз" ведет разработку газовых и газоконденсатных месторождений, добычу газа и газового конденсата, производит переработку природного газа, транспортировку газа, газового конденсата и сжиженного газа, реализацию газа и продуктов его переработки на экспорт, а так же внутри страны.

"Туркменгеология" проводит поиск природных богатств, определяет их запасы и вносит в государственный фонд, ведет подготовку к освоению полезных ископаемых.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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