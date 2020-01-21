В Туркменистане аккредитован новый посол Турции

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял посла Турции Тогана Орала, вручившего главе государства верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям развития межгосударственного партнёрства, выстраиваемого на принципах взаимной выгоды и долгосрочности, говорится в сообщении.

В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, энергетика, строительная индустрия, текстильная промышленность, транспортно-коммуникационный сектор и др.

В данном контексте отмечалась роль межправительственной туркмено-турецкой комиссии и совместного делового совета - как действенных механизмов расширения и диверсификации эффективного партнёрства, пишет в своем комментарии Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана - зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительстве, энергетики, транспорте, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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