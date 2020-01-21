Назначен посол Туркменистана в Украине

21 января 2020 12:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Украине назначен Тойлы Атаев, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента Туркменистана.

Ранее Атаев занимал должности посла Туркменистана в Германии, Польше и Дании, от которых был освобождён другим президентским указом, в связи с новым назначением.

Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии, сказано на сайте украинского посольства в Ашхабаде.

Отметим, что главные статьи украинского экспорта в Туркменистан: железнодорожные вагоны, продукция агропромышленного комплекса, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности.

Импорт товаров из Туркменистана в Украину состоит в основном из продукции нефтепереработки, шерсти и хлопка, текстиля.

Украинские хозяйственные субъекты привлекаются к строительству на территории Туркменистана сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей.

Кроме того, в настоящее время студенты из Туркменистана занимают одну из лидирующих позиций по количеству обучающихся в украинских вузах иностранных граждан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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