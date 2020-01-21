В Минстрое Туркменистана произведено кадровое назначение

21 января 2020 15:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Заместителем министра строительства и архитектуры Туркменистана назначен Рахим Гандымов, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Напомним, что по данным на декабрь 2019 года в стране ведется строительство свыше двух тысяч объектов производственного и социального назначения, общей договорной стоимостью около 35 миллиардов долларов США.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефтяная и газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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