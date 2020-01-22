РФ и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился в среду в Москве с послом Туркменистана Батыром Ниязлиевым, сообщает Trend со ссылкой на МИД России.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках международных структур, говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. Российский Газпром в этом году после трехлетнего перерыва возобновил закупки туркменского газа. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе добычи в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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