РФ и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества

22 января 2020 15:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился в среду в Москве с послом Туркменистана Батыром Ниязлиевым, сообщает Trend со ссылкой на МИД России.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках международных структур, говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. Российский Газпром в этом году после трехлетнего перерыва возобновил закупки туркменского газа. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе добычи в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии
Энергетика 15:15
Венгрия заинтересована в закупке туркменского газа
Энергетика 13:44
МФЦА «Астана» и российский геологический холдинг объединяются для привлечения финансирования
Бизнес 12:37
Туркменистан и Венгрия подписали контракты в сфере агропрома
Бизнес 11:29
Туркменистан поставляет Узбекистану зерновую культуру
Бизнес 10:57
Туркменской пищевой лаборатории присужден международный сертификат
Бизнес 10:28
Лента новостей
История Родины является основой научной деятельности кандидата в депутаты Парвин Керимзаде
Общество 16:06
Азербайджанский завод «Электрогаз» расширяет ассортимент отопительного оборудования
Финансы 16:01
Обнародованы данные экспорта и импорта Турции в Сирию
Бизнес 16:01
Увеличилась покупка недвижимости в Турции гражданами Казахстана
Турция 15:59
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
Общество 15:56
SOCAR Turkey о ходе реализации проекта нефтехимического комплекса
Энергетика 15:56
В Грузии увеличится тариф по обеспечению безопасности самолетов и пассажиров
Южный Кавказ 15:53
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти
Энергетика 15:48
Азербайджанский завод огласил потенциальные маршруты экспорта отопительных систем комби
Бизнес 15:46