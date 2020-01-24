В Туркменистане усилены меры санэпидемнадзора

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане усиливаются меры санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Эпидемиологическая ситуация в мире по инфекционным заболеваниям, в том числе новым вирусам, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, продолжает оставаться напряженной.

"С учётом географического положения нашей страны, находящейся на пересечении транспортных путей, процессов развития международных отношений, расширения спектра туристических услуг и т.д., для предотвращения завоза на территорию Туркменистана из-за рубежа инфекционных заболеваний проводятся комплексные мероприятия", - говорится в сообщении.

Для охраны территории Туркменистана от завоза и распространения инфекций в приграничных районах усиливается контроль за выезжающими и возвращающимися из-за рубежа гражданами.

Отметим, что Китай, который на данный момент является источником смертельного коронавируса, входит с число ключевых торговых партнеров Туркменистана.

Кроме того, значительное количество туркменских студентов получают в КНР высшее образование.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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