Туркменистан утвердил состав межправкомиссии с Турцией

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление главы государства.

Документ подписан "в целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Турецкой Республикой".

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительстве, энергетики, транспорте, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

Кроме того, Ашхабад и Анкара нацелены на развитие энергетического сотрудничества. Турция заявляет о свой готовности содействовать вопросу вывода каспийских энергоносителей в Европу через свою территорию, как вариант, по дну Каспия, через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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