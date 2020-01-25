Туркменистан готовится к всеобщей переписи населения

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане ведётся подготовка к предстоящей в 2022 году всеобщей переписи населения и жилищного фонда, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

Данный вопрос затрагивался в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана. Вице-премьер Гочмырат Мырадов отчитался о мерах по подготовке к проведению данного мероприятия.

В частности, изучаются вопросы технического и специального программного обеспечения предстоящей кампании, закупки необходимого оборудования и проведения Государственным комитетом по статистике Туркменистана соответствующего тендера.

"Сплошная перепись населения и жилищного фонда является важным источником полноценной и достоверной информации о численности, возрастных категориях, структуре населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками и другими значимыми факторами", - приводятся в сообщении слова президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Запланированная кампания соответствует целям резолюции Экономического и Социального Совета ООН, принятой в 2015 году.

Отметим, что предыдущие переписи населения в Туркменистане проводились в 1995 и 2012 годах. В последней акции, для обеспечения работы с картографическим материалом в электронном виде и нанесения на электронную карту необходимой статистической информации, качества вводимых данных, Госкомстат Туркменистана использовал ГИС-технологии (Географическая информационная система).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.