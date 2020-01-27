Туркменистан примет участие в экологической конференции в Берлине

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана примет участие в международной конференции «Зелёная Центральная Азия», которая пройдёт 28 января в Берлине, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство.

Мероприятие проводится на уровне глав внешнеполитических ведомств стран региона, Афганистана и Германии. Цель форума - рассмотрение аспектов укрепления регионального сотрудничества в такой актуальной сфере, как борьба с изменением климата и его последствиями, говорится в сообщении.

Ожидается, что правительство ФРГ выдвинет ряд инициатив по таким направлениям, как охрана окружающей среды и биоразнообразие, управление водными ресурсами, борьба с опустыниванием, лесное хозяйство, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, сельское хозяйство и управление земельными ресурсами.

Напомним, что Госкомитет Туркменистана по охране окружающей среды совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) реализует в стране проекты по внедрению принципов «зелёной» экономики.

На решение стоящих в этой области актуальных задач нацелена "Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата", а также международные инициативы страны, озвученные на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и Конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20", состоявшейся в 2012 году в Бразилии.

В их числе – предложение об открытии в Ашхабаде регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии и Каспийском бассейне.

На данном этапе Туркменистан изучает технико-экономический, энергетический и экологический потенциал солнечных энергетических установок и ресурсы других возобновляемых источников энергии в стране для решения задач «зеленой» экономики.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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