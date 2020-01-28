В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают вопросы безопасности мореплавания на Каспии

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проходит шестое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В заседании принимают участие эксперты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Данный проект, составленный в целях сотрудничества в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море, имеет особые приоритеты во всестороннем развитии сотрудничества Туркменистана с прикаспийскими государствами на длительной основе, говорится в сообщении.

Отметим, что среди основных целей протокола - предотвращение столкновений морских судов, охрана жизни и здоровья членов экипажей судов и пассажиров, а также обеспечение сохранности судов и перевозимых грузов.

В этом контексте также обсуждаются вопросы организации поисковых и спасательных работ на море, налаживания контроля в морских портах, расследования аварий, предотвращения негативного воздействия опасных для мореплавания внешних факторов, в том числе - искусственных морских сооружений, подводных кабелей, трубопроводов, буровых платформ и других судов.

Напомним, что разработка данного документа предусмотрена Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанным в ноябре 2010 года на III саммите глав прикаспийских государств, который проходил в Баку.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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