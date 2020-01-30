Туркменистанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса

30 января 2020 14:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Власти Туркменистана рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Китай в связи с коронавирусом, сообщает Trend в четверг со ссылкой на агентство Orient.tm.

Также сообщается, что в Туркменистане случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, нет.

Напомним, что на днях министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны сообщило, что в Туркменистане усиливаются меры санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе усиливается соответствующий контроль в приграничных районах.

Отметим, что Китай, который на данный момент является источником смертельного коронавируса, входит в число ключевых торговых партнеров Туркменистана. Кроме того, значительное количество туркменских студентов получает в КНР высшее образование.

Напомним, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге и Австралии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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