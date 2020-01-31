В Ашхабаде обсуждается вопрос о поисково-спасательных работах на Каспии

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана проводится встреча уполномоченных представителей Прикаспийских государств по обсуждению проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере поисково-спасательных работ на Каспии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие эксперты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Данный документ призван совершенствовать взаимодействие прикаспийских стран в проведении поисково-спасательных работ на Каспии, говорится в сообщении.

Напомним, что данный вопрос поднимался на V Саммите глав прикаспийских государств в Актау (Казахстан) в августе 2018 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на форуме отметил, что предстоит продвинуться в деле имплементации положений соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

"Принимая во внимание тот факт, что большая часть акватории Каспия является общим водным пространством, необходима дальнейшая работа в данном направлении. Механизм реагирования также выступает важным компонентом в поисково-спасательных работах на море. В этом аспекте приобретает особую актуальность разработка пятистороннего соглашения в сфере поиска и спасения на Каспии", - подчеркнул глава Туркменистана.

Кроме того, официальный Ашхабад выступает с идеей создания новой Каспийской экологической программы, как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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