В Туркменистане назначен вице-премьер по военным и правовым вопросам

АШХАБАД/Trend/ - Заместителем председателя Кабинета Министров (вице-премьером) Туркменистана по безопасности, военным и правовым вопросам и секретарём Госсовета безопасности Туркменистана назначен генерал-лейтенант полиции Чарымырат Аманов, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента Туркменистана.

Аманов до этого работал в должности ректора института при министерстве внутренних дел Туркменистана.

Газета "Нейтральный Туркменистан" отмечает, что президент, верховный главнокомандующий ВС Туркменистана генерал Гурбангулы Бердымухамедов провел в связи с этим заседание Госсовета безопасности Туркменистана.

Глава государства подчеркнул, что стоящие перед военными и правоохранительными органами задачи требуют от каждого руководителя ответственного подхода к порученному делу. В числе основных векторов предстоящей работы, определил принятие комплексных мер в целях совершенствования системы подготовки кадров.

Напомним, что Туркменистан с 1995 года следует статусу позитивного нейтралитета, оборонной достаточности и не входит ни в один из военно-политических блоков.

На суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

В юго-восточной части Каспийского моря Туркменистана неоднократно проводились показательные военно-тактические учения «Хазар» (Каспий).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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