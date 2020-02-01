В Туркменистане усилены меры профилактики в связи с угрозой коронавируса - МИД

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане предпринимаются все необходимые меры профилактики в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на МИД страны.

Учитывая развитие международных контактов, географическое расположение, рост туристической отрасли Туркменистана, а также во избежание проникновения в страну каких-либо опасных инфекций, были предприняты соответствующие меры, говорится в сообщении.

В информации сказано, что министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана издало приказ «О проведении мероприятий, направленных на выявление симптоматики и лечения легочных заболеваний неизвестной этиологии».

Также состоялось заседание чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. Был рассмотрен весь спектр мер по борьбе с распространением болезней, включая проведение в медицинских учреждениях страны работ по повышению квалификации специалистов и усилению санитарно-эпидемиологического надзора.

В приграничных районах усилен контроль в санитарно-карантинных пунктах и областных санитарно-эпидемиологических службах.

Также проводится контроль лиц, приезжающих из государств, где обнаружен вирус. В стране предприняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения, говорится в информации туркменского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге и Австралии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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