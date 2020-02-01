В Туркменистане усилены меры профилактики в связи с угрозой коронавируса - МИД

1 февраля 2020 09:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане предпринимаются все необходимые меры профилактики в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на МИД страны.

Учитывая развитие международных контактов, географическое расположение, рост туристической отрасли Туркменистана, а также во избежание проникновения в страну каких-либо опасных инфекций, были предприняты соответствующие меры, говорится в сообщении.

В информации сказано, что министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана издало приказ «О проведении мероприятий, направленных на выявление симптоматики и лечения легочных заболеваний неизвестной этиологии».

Также состоялось заседание чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. Был рассмотрен весь спектр мер по борьбе с распространением болезней, включая проведение в медицинских учреждениях страны работ по повышению квалификации специалистов и усилению санитарно-эпидемиологического надзора.

В приграничных районах усилен контроль в санитарно-карантинных пунктах и областных санитарно-эпидемиологических службах.

Также проводится контроль лиц, приезжающих из государств, где обнаружен вирус. В стране предприняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения, говорится в информации туркменского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге и Австралии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 09:31
Президент Туркменистана подписал ряд документов для совершенствования энергоотрасли
Энергетика 09:25
В Южной Корее подтвердили двенадцатый случай заражения коронавирусом
Другие страны 07:08
В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259 (Обновлено)
Китай 06:16
В США зафиксирован седьмой случай заражения новым коронавирусом
США 04:27
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Испании
Европа 03:47
Лента новостей
"Лукойл" стал крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане
Финансы 09:59
Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
Общество 09:54
Растет экспорт электротоваров из Турции в Грузию
Бизнес 09:46
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Казахстанская нефтегазовая компания закупит трубы
Тендеры 09:44
В грузинском порту Поти планируется осуществить изменения
Транспорт 09:42
Фахраддин и Юлия Керимовы – музыка Мендельсона
Культура 09:40
Премьер Казахстана предложил перевести в е-формат госзакупки в странах ЕАЭС
Бизнес 09:37
В США задержали предполагаемого главаря ячейки "Аль-Каиды" в Ираке
США 09:36