В Ашхабаде обсудили проект соглашения о поисково-спасательных работах на море

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде завершилась встреча уполномоченных представителей Прикаспийских государств по обсуждению проекта межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере поисково-спасательных работ на Каспии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Мероприятие, в котором приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, было организовано МИД, институтом Каспийского моря и агентством Türkmendeňizderýaýollary ("Туркменские морские пути").

Основная тема нынешней встречи – имплементация в данный документ общепризнанных норм международного морского права, ключевых положений Международной конвенции по поиску и спасанию на море («Конвенция САР»), а также Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) и других документов, отмечает госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Подписание нового Соглашения станет важным шагом на пути создания эффективного механизма реагирования на чрезвычайные ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, что данный вопрос поднимался еще на саммите глав Прикаспийских государств в Актау (Казахстан) в августе 2018 года.

Отметим, что официальный Ашхабад выступает с идеей создания новой "Каспийской экологической программы" как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.