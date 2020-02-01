В Ашхабаде обсудили проект соглашения о поисково-спасательных работах на море

1 февраля 2020 10:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде завершилась встреча уполномоченных представителей Прикаспийских государств по обсуждению проекта межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере поисково-спасательных работ на Каспии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Мероприятие, в котором приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, было организовано МИД, институтом Каспийского моря и агентством Türkmendeňizderýaýollary ("Туркменские морские пути").

Основная тема нынешней встречи – имплементация в данный документ общепризнанных норм международного морского права, ключевых положений Международной конвенции по поиску и спасанию на море («Конвенция САР»), а также Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) и других документов, отмечает госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Подписание нового Соглашения станет важным шагом на пути создания эффективного механизма реагирования на чрезвычайные ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, что данный вопрос поднимался еще на саммите глав Прикаспийских государств в Актау (Казахстан) в августе 2018 года.

Отметим, что официальный Ашхабад выступает с идеей создания новой "Каспийской экологической программы" как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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