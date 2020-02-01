В Ашхабаде состоится региональная встреча по проблеме браконьерства на Каспии

1 февраля 2020 12:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде 3-5 февраля 2020 года состоится обсуждение Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Также, 6-7 февраля на региональном уровне состоится обсуждение проекта Соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспии.

В этих мероприятиях ожидается участие представителей от профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Отметим, что в повестке дня проекта Протокола по браконьерству - преамбулы, определение компетентных органов, ответственных за реализацию данного документа, механизма, форм и рамок сотрудничества в обозначенной сфере.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеющий важное климатообразующее значение. Оно уникально и наличием разнообразной реликтовой флоры и фауны, в том числе крупнейшего в мире стада осетровых рыб.

Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ) в своем комментарии отмечает, что "сегодня вся экономическая деятельность на Каспии нуждается в строгом научном сопровождении, должна опираться на целостное восприятие происходящих природных и антропогенных процессов, систему мониторинга и прогнозирования".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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