Turkmenistan Airlines сегодня приостанавливает полеты в Китай

АШХАБАД /Trend/ - Turkmenistan Airlines с 1 февраля приостанавливает полеты в Пекин (Китай) в целях проведения превентивных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Местный авиаперевозчик отмечает, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетными.

Информация о возобновлении рейсов будет сообщена заранее. Для эвакуации граждан Туркменистана, как сообщают в местной прессе, организованы специальные рейсы.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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