В Ашхабаде проводится региональная встреча по проблеме браконьерства на Каспии

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проводится встреча (3-5 февраля) экспертов Прикаспийских стран по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биоресурсов (браконьерством) на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители от профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Стороны отметили, что данный протокол разрабатывается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности Каспийского моря, говорится в сообщении.

Отметим, что в повестке дня текст проекта Протокола, в частности, преамбулы, определение компетентных органов, ответственных за реализацию данного документа, механизма, форм и рамок сотрудничества в обозначенной сфере.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеющий климатообразующее значение. Уникально оно и тем, что сохранило разнообразную реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб.

(Автор: Гусейн Гасанов).

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