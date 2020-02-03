В Ашхабаде проводится региональная встреча по проблеме браконьерства на Каспии

3 февраля 2020 18:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проводится встреча (3-5 февраля) экспертов Прикаспийских стран по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биоресурсов (браконьерством) на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии принимают участие представители от профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Стороны отметили, что данный протокол разрабатывается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности Каспийского моря, говорится в сообщении.

Отметим, что в повестке дня текст проекта Протокола, в частности, преамбулы, определение компетентных органов, ответственных за реализацию данного документа, механизма, форм и рамок сотрудничества в обозначенной сфере.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеющий климатообразующее значение. Уникально оно и тем, что сохранило разнообразную реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб.

(Автор: Гусейн Гасанов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД Туркменистана и США обсудили ситуацию в регионе
Туркменистан 18:18
Туркменистан приобретет в РФ вертолеты "скорой помощи"
Транспорт 16:15
ОЭСР содействует развитию предпринимательства в Туркменистане
Бизнес 15:12
Туркменистан закупит партию новых автобусов Hyundai
Транспорт 12:13
Глава МИД Туркменистана обсудил в Кабуле и Дели перспективы сотрудничества
Бизнес 11:36
Туркменистан приобретет запчасти к тепловозам и вагонам
Тендеры 10:23
Лента новостей
В Азербайджане созданы новые избирательные участки
Политика 18:34
Грузия начнет новый проект в прибрежной Кобулети
Бизнес 18:29
Минэкологии: волонтерство стало образом жизни молодежи Азербайджана
Общество 18:18
Главы МИД Туркменистана и США обсудили ситуацию в регионе
Туркменистан 18:18
В Баку нас встретили очень тепло - казахстанский гимнаст
Общество 18:12
Азербайджанский банк удвоил операционную прибыль
Финансы 18:08
В Казахстане рассматривают ряд проектов по "экономике простых вещей"
Бизнес 18:02
В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День молодежи (ФОТО)
Общество 18:01
Глава Ассоциации: У турецкого бизнеса в Грузии нет проблем
Бизнес 18:00