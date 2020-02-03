Главы МИД Туркменистана и США обсудили ситуацию в регионе

АШХАБАД/Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие во встрече в формате С5+1 при участии внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США, которая состоялась в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В кулуарах мероприятия прошла встреча делегации Туркменистана с госсекретарем США Майклом Помпео.

Состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональных тем, представляющих взаимный интерес.

Также отмечается, что на самой встрече в формате С5+1 стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в области управления границами, торговли, энергетики и транспорта.

Особое внимание было уделено афганской проблематике. В этом контексте туркменская делегация проинформировала о продвижении проектов строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), железных дорог из Туркменистана в Афганистан, говорится в сообщении. По итогам переговоров, участники приняли совместное заявление министерской встречи в формате С5+1.

(Автор: Гусейн Гасанов).

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