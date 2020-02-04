Туркменистан номинирует остров Огурджалы на включение в Рамсарский экосписок

4 февраля 2020 12:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Туркменистан в этом году приступит к работе по номинированию на включение в Рамсарский список Южно-Челекенского залива с островом Огурджалы, Келифских озер, включая Келифский орнитологический заказник, сообщает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Планируется также представить на номинацию и угодья Туркменского озера, водохранилища имени 15-летия независимости (бывшее – Зеидское), озер Гуртлы, Султандаг и Сарыкамыш.

Эти водно-болотные угодья страны отвечают одному из важных критериев для включения в список охраняемых территорий – условия для зимовки, миграции и гнездования не менее 20 тысяч водно-болотных птиц в течение одного или нескольких жизненных их циклов, говорится в сообщении.

В статье сказано, что в Ашхабаде состоялось на днях заседание рабочей группы Рамсарской конвенции. Ожидается, что туркменские специалисты примут участие в экспресс-оценке экологических характеристик и экосистемных услуг, картировании и создании базы данных по водно-болотным угодьям стран Центральной Азии.

Напомним, что Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсар (Иран, провинция Мазандаран).

В 2009 году в Рамсарский список был включен Туркменбашинский залив.

(Автор: Гусейн Гасанов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане планируется создание свободных экономических зон
Строительство 10:46
В Туркменистане выделили крупные средства на строительство нового областного центра
Бизнес 10:25
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Тендеры 10:18
Главы МИД Туркменистана и США обсудили ситуацию в регионе
Туркменистан 3 февраля 18:18
В Ашхабаде проводится региональная встреча по проблеме браконьерства на Каспии
Туркменистан 3 февраля 18:05
Туркменистан приобретет в РФ вертолеты "скорой помощи"
Транспорт 3 февраля 16:15
Лента новостей
Представлены основные положения концепции председательства Узбекистана в СНГ
Узбекистан 13:00
АБР поддержит Казахстан в развитии оптовых рынков и распределительных центров
Бизнес 12:55
Bank Respublika значительно увеличил свои активы
Финансы 12:50
Капитал крупного азербайджанского банка вырос
Финансы 12:48
ООО "Азтелеком" ведет работы по замене кабельных линий
ИКТ 12:48
Axın – что рисует молодежь Азербайджана? (ФОТО)
Культура 12:21
Ailə NET запускает сеть 5G WiFi в каждом доме
Общество 12:19
В Узбекистане специалистам из Китая представлены крупные строительные проекты
Строительство 12:09
В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Европа 12:08