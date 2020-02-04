Туркменистан номинирует остров Огурджалы на включение в Рамсарский экосписок

АШХАБАД/Trend/ - Туркменистан в этом году приступит к работе по номинированию на включение в Рамсарский список Южно-Челекенского залива с островом Огурджалы, Келифских озер, включая Келифский орнитологический заказник, сообщает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Планируется также представить на номинацию и угодья Туркменского озера, водохранилища имени 15-летия независимости (бывшее – Зеидское), озер Гуртлы, Султандаг и Сарыкамыш.

Эти водно-болотные угодья страны отвечают одному из важных критериев для включения в список охраняемых территорий – условия для зимовки, миграции и гнездования не менее 20 тысяч водно-болотных птиц в течение одного или нескольких жизненных их циклов, говорится в сообщении.

В статье сказано, что в Ашхабаде состоялось на днях заседание рабочей группы Рамсарской конвенции. Ожидается, что туркменские специалисты примут участие в экспресс-оценке экологических характеристик и экосистемных услуг, картировании и создании базы данных по водно-болотным угодьям стран Центральной Азии.

Напомним, что Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсар (Иран, провинция Мазандаран).

В 2009 году в Рамсарский список был включен Туркменбашинский залив.

(Автор: Гусейн Гасанов).

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