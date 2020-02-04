Чемпионат Азии по футзалу в Ашхабаде откладывается из-за коронавируса

АШХАБАД/Trend/ - Чемпионат Азии по футзалу, который должен был пройти в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта 2020 года с участием 16 команд, откладывается на неопределенное время, сообщает Trend со ссылкой на Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Новые сроки проведения чемпионата будут объявлены позже.

Этот шаг был предпринят из-за обеспокоенности нынешней ситуацией с коронавирусом и в целях обеспечения безопасности и благополучия всех участвующих групп и заинтересованных сторон. АФК продолжит следить за воздействием вируса, и когда ситуация стабилизируется, будут объявлены новые даты проведения конкурса, говорится в информации.

Напомним, что согласно решению Международной федерации самбо (FIAS) в этом году в Ашхабаде также планировалось проведение Чемпионата мира по самбо.

В туркменской столице в ноябре 2018 года проводился Чемпионат мира по тяжёлой атлетике, а в сентябре 2017 года прошлиV Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях.

(Автор: Гусейн Гасанов).

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