Туркменистан и Россия обсудили тему транснациональной преступности на Каспии

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялись российско-туркменские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих проблематику международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, сообщает Trend со ссылкой на МИД России.

Российскую делегацию возглавил Олег Сыромолотов, туркменскую – Вепа Хаджиев.

Они обсудили тему транснациональной преступности на Каспии, говорится в сообщении.

В целом, стороны затронули актуальные вопросы в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму и обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, Ближнего Востока и Северной Африки.

Стороны проинформировали партнеров об усилиях по предупреждению и пресечению терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, а также обеспечению международной информационной безопасности в своих странах, говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сфере выявления и пресечения источников и каналов финансирования терроризма, противодействия распространению экстремистской идеологии и трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, а также координации позиций на ключевых многосторонних площадках.

Консультации прошли в духе равноправного доверительного диалога и способствовали укреплению стратегического партнерства двух стран, отмечает МИД России.

В свою очередь, туркменское внешнеполитическое ведомство сообщает, что участники консультаций говорили о значимости обеспечения международной информационной безопасности. Также рассмотрели противодействие распространению террористической и экстремистской идеологии в виртуальной среде.

Напомним, что Туркменистан с 1995 года следует статусу позитивного нейтралитета, оборонной достаточности и не входит ни в один из военно-политических блоков.

На суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии – с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

В юго-восточной части Каспийского моря Туркменистана неоднократно проводились показательные военно-тактические учения "Хазар" (Каспий).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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