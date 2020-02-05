Всемирные игры боевых искусств предложено провести в Туркменистане

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарем комитета Всемирных игр боевых искусств Дже Кын Чойем, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегация Республики Корея предложила рассмотреть вопрос проведения Всемирных игр боевых искусств в Туркменистане в будущем, говорится в сообщении.

В информации также сказано, что организация была основана в 2016 году. Сборная Туркменистана в прошлом году заняла первое место на Всемирных играх боевых искусств, которые прошли в южнокорейском городе Чхунджу.

Гости дали высокую оценку развитию спортивного движения в Туркменистане, который за последние годы стал одним из ведущих центров проведения крупных международных спортивных мероприятий, говорится в сообщении.

Напомним, что в туркменской столице в ноябре 2018 года проводился Чемпионат мира по тяжёлой атлетике, а в сентябре 2017 года прошли V Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях.

Отметим, что Чемпионат Азии по футзалу, который должен был пройти в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта 2020 года был перенесен на неопределенное время из-за обеспокоенности по поводу нынешней ситуации с коронавирусом.

Примечательно, что согласно решению Международной федерации самбо (FIAS) в этом году в Ашхабаде планировалось проведение Чемпионата мира по самбо.

В следующем году в Туркменистане намечено провести Чемпионат мира по трековому велоспорту.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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