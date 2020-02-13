Туркменистан и Румыния провели межмидовские консультации

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана прошли туркмено-румынские консультации, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию из Бухареста возглавил генеральный директор консульского департамента МИД Румынии Мунтеан Валентин Чиприан, которого принял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Румынией в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с совершенствованием процесса оказания консульских услуг.

Отметим, что Ашхабад и Бухарест активизировали в последние годы дипломатические усилия по созданию транзитного коридора Каспий - Черное море.

Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.

Маршрут поставок предполагает использование специальных контейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

(Автор: Гусейн Гасанов)