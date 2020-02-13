Губернатор города Санкт-Петербург посетил столицу Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля 2020 года в Ашхабад прибыла представительная делегация Российской Федерации во главе с Губернатором города Санкт-Петербург Александром Бегловым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

13 февраля в первой половине дня высокий гость был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов политического, экономического и культурно-гуманитарного характера. Было отмечено, что взаимодействие Туркменистана с регионами РФ занимает важное место в двустороннем сотрудничестве.

Затем состоялась встреча Беглова с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым. Стороны отметили, что важным звеном в развитии туркмено-российских отношений занимают взаимные визиты Лидеров двух стран. Был озвучен позитивный опыт сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. В этом контексте были особенно подчеркнуты инициативы Правительства Туркменистана нацеленные на поддержание мира, стабильности и экономического роста, как в регионе, так и за его пределами.

Стороны говорили о высоком уровне торгово-экономических связей, включая конструктивное участие российских компаний в ряде проектов на территории Туркменистана. Были рассмотрены текущие и перспективные проекты в нефтегазовой и транспортной областях.

Также обсуждалось сотрудничество в сфере образования, науки культуры, искусства и спорта. Рассматривался вопрос о налаживании сотрудничества между вузами Туркменистана и России путем формирования необходимой нормативной базы для обмена экспертными навыками в различных сферах, в частности, в области высоких технологий.

Говоря о богатой культуре двух стран, стороны подчеркнули успех проведения культурных мероприятий в Туркменистане и Санкт-Петербурге и выразили надежду на продолжение сотрудничества в данном направлении.

В заключение встречи стороны подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению двусторонних связей и подписали Протокол по итогам переговоров между Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Мередовым и Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым.