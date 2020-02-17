Глава минпрома Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Казань

АШХАБАД/Trend/ - В Казань, столицу Татарстана (РФ), сегодня с рабочим визитом прибыл министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан (РТ).

Согласно информации, делегация Туркменистана посетит Казанский Кремль, где запланирована встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Напомним, что Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения КАМАЗ. За последние десять лет в страну поставлено более 9 тысяч единиц грузовых автомобилей и спецтехники этого завода.

Кроме того, в прошлом году компания "Татнефть" возобновила работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе в западном Туркменистане.

По итогам девяти месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Туркменистана и Татарстана составил 65 миллионов долларов США.

Отметим, что стороны обсуждают перспективы сотрудничества в сферах судостроения и гражданской авиации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)