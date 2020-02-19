Главы Туркменистана и РФ обсудили возможности диверсификации торгово-экономического партнёрства

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и России - Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин по телефону обменялись мнениями по приоритетным вопросам межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах стратегического партнёрства, сообщает Trend в среду со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

О приверженности Туркменистана и России полномасштабному взаимодействию на долгосрочной основе наглядно свидетельствуют договорённости, достигнутые на высшем уровне, и созданная солидная договорно-правовая база, говорится в сообщении.

При этом констатировалось наличие внушительного потенциала для дальнейшей активизации и диверсификации торгово-экономического партнёрства, увеличения объёмов взаимного товарооборота, который в прошлом году вырос в 2,6 раза, стимулирования инвестиционной деятельности, выхода на новые взаимовыгодные проекты.

Значимая роль в его реализации отводится совместной межправительственной комиссии и регулярным деловым контактам. Президент Владимир Путин выразил признательность туркменскому коллеге за деятельное внимание к активизации региональных связей, отвечающих обоюдным интересам, отмечает ТДХ.

Одной из тем беседы стала практическая реализация договорённостей, достигнутых в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году, и принятых в этот период документов, в числе которых Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. Российский "Газпром" в прошлом году после трехлетнего перерыва возобновил закупки туркменского газа. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Приоритетными векторами взаимодействия обозначены ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе поставки продовольственных товаров на российский рынок.

Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)