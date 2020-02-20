США уведомили своих граждан о ситуации с новым коронавирусом в Туркменистане

Туркменистан 20 февраля 2020 10:58 (UTC+04:00)
США уведомили своих граждан о ситуации с новым коронавирусом в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Посольству США не известно о каких-либо случаях инфицирования новым коронавирусом COVID-19 в Туркменистане, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт дипломатической миссии США в Ашхабаде.

Несмотря на это, правительство Туркменистана объявило, что граждане стран, в которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, а также лица, посетившие страны с зарегистрированными случаями заболевания (сюда входят США), должны пройти первичный медосмотр на въезде в страну, и могут быть направлены на дополнительный медосмотр и возможный карантин на неопределенный срок до того, как им будет разрешен въезд, говорится в сообщении.

Затраты на возможный медосмотр и любые процедуры покрываются самими путешественниками.

Посольство США рекомендует своим гражданам отказываться от любых инвазивных медицинских процедур, таких как забор крови, так как не может гарантировать, что медицинские протоколы соответствуют стандартам США. В случае возможности карантина, а также перед прохождением каких-либо инвазивных медицинских процедур рекомендуется связаться с посольством США. Путешественники должны быть готовы к возможным изменениям в процедуре медосмотра и карантина, которые могут быть введены без предупреждения, отмечается также в информации.

Напомним, что в конце января МИД Туркменистана сообщал, что в стране принимаются все необходимые меры профилактики с целью предупреждения возможных инфекционных заболеваний.

Учитывая развитие международных контактов, географическое расположение, рост туристической отрасли Туркменистана, а также во избежание проникновения в страну каких-либо опасных инфекций, были предприняты соответствующие меры, говорилось в сообщении.

В частности, осуществляется контроль в связи с лицами, приезжающими из государств, где обнаружен вирус. В стране приняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения, подчеркивало туркменское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, что Turkmenistan Airlines отменила рейсы в Пекин, Бангкок и Куала-Лумпур в связи с опасностью распространения коронавируса. В эти дни были также отменены рейсы в Санкт-Петербург и Казань. Однако, по сообщениям компании, это было вызвано "производственной необходимостью".

Отметим, что Азиатская футбольная конфедерация (АФК) отложила на неопределенное время проведение Чемпионата Азии по футзалу, который должен был пройти в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта 2020 года с участием 16 команд.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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