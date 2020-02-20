Посол Туркменистана в Германии приступил к своим обязанностям
АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана Бердымурат Реджепов вручил верительные грамоты федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.
Согласно информации, церемония состоялась во дворце "Бельвю" в Берлине, официальной резиденции федерального президента Германии.
Отметим, что Германия заняла в прошлом году девятое место во внешнеторговом обороте Туркменистана.
Министерством экономики и финансов Туркменистана зарегистрировано 183 совместных проекта с участием 57 компаний с немецкими инвестициями.
Немецкие компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане.
В их числе такие компании как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редеактор: Гюнель Зейналова)