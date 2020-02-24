Туркменистан сотрудничает с международной организацией штрихового кодирования GS1

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в Брюсселе (Бельгия) в Глобальном форуме GS1 - международной организации, ведающей вопросами стандартизации учёта и штрихового кодирования, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Бизнес-Туркменистан".

Официальный Ашхабад представляла председатель Национальной организации Туркменистана по штрих-кодам (НОТШК) Айкамар Мяликгулыева. Согласно информации, на мероприятии обсуждались вопросы цифровой трансформации на современном этапе, проблемы, касающиеся Глобальной модели данных и перспектив обмена данными.

Отметим, что НОТШК, в которую входят 1395 государственных и частных структур, подключилась к реализации в стране "Концепции цифровой экономики на 2019-2025 годы". В 2015 году международная организация GS1 присвоила Туркменистану штрих-коды, начинающиеся с национального префикса (кода) "483".

На данном этапе по всему миру зарегистрировано более ста национальных организаций GS1, разработка стандартов ведётся для более одного миллиона компаний. 25 отраслей экономики в 150 странах используют стандарты GS1. Ежедневно по всему миру сканируется более 5 миллиардов штриховых кодов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)