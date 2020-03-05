БАКУ/Trend/ - Туркменистан примет участие в 85-м заседании Экономического совета СНГ, передает в четверг Trend со ссылкой на информагентство «Медиа-Туркмен».

Согласно сообщению, заседание пройдет 13 марта 2020 года в Москве.

В его рамках, среди прочих тем, будет обсужден План мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году. Инициатором проведения будущего года в странах Содружества под таким девизом выступил Туркменистан, который единодушно поддержали государства-члены.

В ходе 85-го заседания Экономического совета СНГ будут рассмотрены Приоритетные направления сотрудничества стран-членов в сфере транспорта на период до 2030 года, мероприятия по реализации "Концепции социальной и демографической политики в СНГ на 2020-2023 годы".

На повестке и присуждение Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг и прочее.

Члены делегаций примут участие в пленарном заседании Международного экономического форума «СНГ+МИР». В его программу включены Международный туристический конгресс «СНГ+МИР 2020» и тематические секции.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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