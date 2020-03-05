Туркменистан предпринимает меры по профилактике инфекционных заболеваний

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане предпринимаются все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Сообщается, что 5 марта 2020 года в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся очередной брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

В ходе брифинга было отмечено, что под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в стране предпринимаются все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний. Данная работа проводится в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учетом национального законодательства Туркменистана.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года в стране была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней. Участники брифинга были проинформированы о том, что ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркменистане не зафиксировано.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что Туркменистан выступает за своевременное информирование и обучение населения, включая расширение эпидемиологического надзора. В стране приняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения.

Было также отмечено, что правительство Туркменистана предпринимает все меры для эффективного и бесперебойного функционирования наземного, железнодорожного, воздушного и морского видов транспорта.