БАКУ /Trend/ - В Туркменистане планируется проведение конкурса инновационных проектов «Цифровое решение-2020», сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Как отмечается, организацией конкурса займется агентство "Türkmenaragatnaşyk" (Туркменсвязь).



Конкурс организуется в целях внедрения цифрового образования, привлечения инновационных ресурсов в экономику и другие сферы. Проекты охватят следующие направления: наука и образование, здравоохранение, транспорт и коммуникации, сфера услуг, промышленность, малый и средний бизнес, «умный» город.

Как ожидается, итоги конкурса будут подведены на Международной выставке «Türkmentel-2020», которая пройдет 10-11 ноября в городе Ашхабад.

Выставка "Türkmentel"- это ежегодная выставка, которая предлагает всем участникам, посетителям и гостям лучше ознакомиться с достижениями Туркменистана в сферах связи, IT-услуг а также с инновациями мировой телекоммуникационной отрасли, современными тенденциями и перспективами ее развития. Она проводится на протяжении 12 лет, и за это время зарекомендовала себя как ведущее региональное и международное мероприятие, обеспечивающее беспрецедентный доступ к новейшей информации о национальных, региональных и международных разработках в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.